Lazio in crisi, l'Udinese vince 2-1 e sbanca l'Olimpico

La Lazio non riesce a scuotersi ed il momento più difficile della gestione di Maurizio Sarri produce, al cospetto dell'Udinese, la terza sconfitta consecutiva in campionato. Che diventa la quarta considerando il ko col Bayern costato l'uscita dalla Champions. I friulani vincono 2-1 e le tre reti arrivano nei primi 6 minuti della ripresa. Apre le marcature al 2' Lucca, una autorete di Giannetti al 4' riporta la Lazio in parità, ma è una fugace illusione perché al 6' il rasoterra di Zarraga batte ancora Provedel. Europa sempre più lontana per i padroni di casa, mentre i bianconeri risalgono in zone più tranquille della classifica.