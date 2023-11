Lazio: la speranza è svuotare infermeria in tempo per il derby

Maurizio Sarri spera in un doppio, se non triplice, recupero per il derby con la Roma di domenica pomeriggio: il tecnico della Lazio attualmente ha in infermeria tre titolari: Mattia Zaccagni, Luis Alberto e Adam Marusic. I primi due si sono fatti male martedì scorso contro il Feyenoord in Champions League; l'esterno ha riportato una distorsione al ginocchio, anche se è scongiurato il rischio di lesioni, mentre il centrocampista ha subito un forte affaticamento ai flessori. Marusic, infine, è uscito malconcio dalla gara col Bologna e ha saltato l'impegno in coppa. Al momento vedere Zaccagni in campo sembra poco probabile e al suo posto giocherebbe Pedro, andando ad affiancare Felipe Anderson e capitan Immobile. Per Luis Alberto ci sono più speranze, ma Kamada è comunque allertato, così come Hysaj, che sostituirebbe Marusic sulla fascia sinistra nel caso in cui il montenegrino non recuperasse.