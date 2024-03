Lazio: Lotito, Sarri è stato tradito da qualcuno

Le dimissioni di Maurizio Sarri "non erano nell'aria: è stata una cosa inaspettata, un fulmine a ciel sereno". Claudio Lotito, in un'intervista al Tg1, torna sull'addio dell'allenatore della Lazio. "Sarri è stato un po' tradito da alcuni comportamenti di alcune persone - aggiunge -. C'è qualcosa di strisciante all'interno del gruppo: una squadra che batte il Bayern Monaco e perde con l'Udinese e non solo con l'Udinese... Fatevi una domanda e datevi una risposta".