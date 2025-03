Lazio, Patric fuori per il resto della stagione dopo l'operazione alla caviglia

La Lazio sarà costretta a rinunciare a Patric per il resto della stagione. Il difensore, infatti, è volato in Spagna dove si è sottoposto a un'operazione alla caviglia a causa di una lesione longitudinale del peroneo breve, come specificato dallo stesso calciatore laziale sui social.

"A novembre, durante la partita contro il Como, ho avvertito un forte dolore alla caviglia. Pensando che non fosse nulla di serio, ho continuato a giocare per un mese e mezzo, aiutandomi con antinfiammatori e infiltrazioni. Ma alla fine, quella stessa caviglia mi ha fatto capire che non potevo più andare avanti" spiega lo spagnolo.

"Dopo essermi sottoposto a degli esami, è arrivata la diagnosi. A quel punto avevo due opzioni: operarmi subito o tentare la via della terapia conservativa. Senza esitazione, ho scelto la seconda strada, per evitare di non rientrare in tempo per questa stagione - prosegue - Il dolore e l'instabilità mi hanno costretto a prendere una decisione che mai avrei voluto immaginare: sottopormi all'operazione chirurgica. Adesso inizia un nuovo percorso. Lavorerò ogni giorno per tornare più forte di prima", conclude Patric.