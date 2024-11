Lazio: ripresa a Formello, Baroni guida il gruppo

La Lazio, dopo due giorni di riposo, si è ritrovata a Formello. A guidare l'allenamento, dopo il lieve malore che lo aveva costretto a recarsi al nosocomio di Gubbio, c'è Marco Baroni, regolarmente in tuta e pronto a guidare i calciatori rimasti nel quartiere generale biancoceleste. Sono 11 gli assenti per rispondere alle chiamate delle rispettive selezioni - Mandas, Marusic, Hysaj, Tavares, Tchaouna, Rovella, Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Dia e Castellanos - ai quali si aggiunge Castrovilli, ai box dopo l'operazione. A riposo anche Patric, che sarà gestito per cercare di averlo pronto per la sfida al Bologna che sancirà la ripresa del campionato e un nuovo tour de force per la Lazio.