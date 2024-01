Lazio-Roma, un rigore di Zaccagni decide derby di Coppa Italia

Un primo tempo alla camomilla e una ripresa con tre espulsi e cinque ammoniti. Sono i due volti del derby di Coppa Italia che proietta la Lazio in semifinale grazie al rigore concesso da Orsato dopo 'esame' al Var e trasformato da Zaccagni al 6' del secondo tempo. Un 1-0 a lungo festeggiato dai giocatori biancocelesti sotto la curva Nord, dopo un finale elettrico, da derby sporco e cattivo, mentre per 80 minuti la correttezza l'aveva fatta da padrona. La Roma piange il suo risveglio tardivo. Solo parecchio dopo essere andata sotto ha fatto vedere qualche sprazzo della determinazione che le sarebbe servita ben prima. Ma ormai era tardi. Intanto un obiettivo importante della stagione è svanito, e il contraccolpo rischia di esser forte. La Lazio ha anche il merito di aver vinto la stracittadina pur essendo priva di tre elementi fondamentali come Immobile, Luis Alberto e Provedel.