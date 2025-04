Lazio trionfa sull'Atalanta: Baroni elogia la prestazione e la crescita del team

"E' stata una prestazioni di altissimo livello mentale, di energia e di compattezza. Ma avevo visto buone gare anche quando non abbiamo vinto. E siamo al sedicesimo gol di un giocatore entrato dalla panchina". Così Marco Baroni a commento della vittoria della Lazio sul campo dell'Atalanta: "Gli errori commessi sono stati sempre pagati a caro prezzo, oggi sono contentissimo per i ragazzi anche perché siamo tornati a fare le rotazioni che avevamo sempre fatto", spiega il tecnico capitolino.

"Non è possibile avere tutto subito. A gennaio sono arrivati ragazzi giovani che hanno bisogno di lavoro e allenamenti. Piano piano sono cresciuti, ma tutti in questo momento hanno ritrovato la condizione fisica - l'analisi di Baroni -. Ora ci sono 5 partite in 15 giorni con 5 trasferte: crediamo nel nostro percorso, la squadra è presente e non ha mai avuto cali mentali o di compattezza".

"Ho una stima immensa per Gasperini e per un'Atalanta che si giocava tantissimo. Abbiamo impattato molto bene senza prendere rischi, un paio di cambi sono stati forzati, Noslin ha dei punti al dito - prosegue ancora l'allenatore laziale -. La squadra ha avuto energia fisica e mentale, attenzione e compattezza, disputando una prestazione importante in una sfida in cui ci si giocava tantissimo".

Infine, sugli acciaccati: "Spero che per Nuno Tavares sia solo un affaticamento. Dele-Bashiru ha una caviglia in condizioni non perfette, lo stesso Lazzari che ha fatto una partita pazzesca ha qualche problemino. Ma la squadra ha fiducia in se stessa".