Leao, lesione al bicipite di 1° grado a Milano

Rafael Leao ha subito una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, come è emerso dalla risonanza magnetica a cui si è sottoposto dopo l'infortunio di ieri con il Lecce. Il portoghese potrebbe non essere recuperato per il ritorno dopo la sosta per le nazionali il 25 novembre con la Fiorentina, mentre il 28 i rossoneri sono attesi dalla gara di Champions con il Borussia. Nessuna lesione invece per Davide Calabria, i cui esami hanno evidenziato un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro.