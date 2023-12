Leao, Pioli attende l'allenamento di oggi a Milan

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha dichiarato alla vigilia del match con l'Atalanta a Bergamo che "Per Leao sarà importantissimo l'allenamento pomeridiano. Negli ultimi giorni ha raggiunto picchi di intensità buoni ma decideremo oggi". Non sarà presente Kjaer, ancora non al meglio, "non è pronto", e in cui il Milan ritroverà una vecchia conoscenza: Charles De Ketelaere. "Lo sto seguendo soprattutto questa settimana per preparare la partita contro l'Atalanta. Sta giocando in un ruolo più offensivo. L'anno scorso gli è servito, è un giocatore di prospettiva. Se giocherà domani - ha avvisato Pioli - sarà da seguire con molta attenzione per la nostra fase difensiva".