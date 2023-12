LeBron James, il figlio in campo dopo arresto cardiaco

Bronny James, figlio di LeBron, è tornato in campo con la sua squadra dell'Università del Sud della California (USC) dopo l'arresto cardiaco che lo ha colpito a luglio. Il ragazzo è stato accolto con un boato dal pubblico al suo ingresso in campo: sugli spalti anche la stella dell'NBA accompagnata dalla figlia Zhuri e dall'altro figlio Bryce, che gioca a basket con il suo liceo di Sierra Canyon. Bronny, 19 anni, gioca per i Trojans della USC nel campionato NCAA e dal prossimo anno è eleggibile per l'NBA.