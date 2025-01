LeBron James sconfitto dai Cleveland Cavaliers: i Lakers chiudono l'anno con un ko

Prima sconfitta da neo quarantenne per LeBron James. I Lakers hanno chiuso l'anno con un ko, battuti 122-110 da Cleveland, leader della Eastern Conference: Jarrett Allen ha segnato 27 punti, Donovan Mitchell 26 e Evan Mobley 20. LeBron, quattro titoli NBA vinti in carriera, di cui uno nel 2016 con Cleveland, ha chiuso la sfida con 23 punti. Lunedì ha compiuto 40 anni. Il migliore del quintetto californiano è stato Austin Reaves, assoluto protagonista con 35 punti, 9 rimbalzi e 10 assist. 28 quelli messi a segno da Anthony Davis ma non sono bastati ai Lakers per evitare la sconfitta. Chiudono invece bene il 2024 i San Antonio Spurs che hanno travolto 122-86 i Los Angeles Clippers, grazie ad un'altra grande prestazione di Victor Wembanyama. Il giovane campione francese si è messo in luce con 27 punti, nove rimbalzi, cinque assist, in meno di 26 minuti in campo. Gli Spurs hanno un record positivo di 17 vittorie contro 16 sconfitte. Occupano il nono posto in Occidente. Nella altre gare del campionato Nba, i campioni in carica di Boston non hanno dato scampo ai Raptors imponendosi 125-71 sulla squadra di Toronto, che incassa l'11/a sconfitta consecutiva.