Lecce: D'Aversa 'a Bologna con determinazione, per fare punti'

Dare continuità al successo ottenuto in extremis contro la Fiorentina, e cercare punti utili in chiave salvezza. Il Lecce vola a Bologna per provare a cancellare il tabù trasferta, che vede i giallorossi ancora a quota zero nella casella vittorie esterne. Roberto D'Aversa inquadra così la sfida: "Andiamo a Bologna con la volontà di fare, come abbiamo sempre fatto, la prestazione, e la speranza è quella di aggiungere anche il risultato - dice il tecnico alla vigilia -. Dovremo mettere volontà e determinazione per ottenere un risultato fuori casa: e spesso il risultato dipende dal miglioramento. Siamo una squadra che crea tanto, ma dobbiamo concretizzare quello che di buono costruiamo". Contro i felsinei mancherà sull'out destro lo squalificato Gendrey. In rampa di lancio Venuti, ma è probabile anche l'impiego di Baschirotto: "Le soluzioni sono quelle - ammette D'Aversa -. Venuti avrebbe meritato un po' di spazio: inizialmente ha pagato un infortunio, poi il campionato importante di Gendrey. Non ci sono comunque perplessità: Lorenzo gode della mia massima fiducia ed è pronto". Una chiave di forza della gara potrebbe essere il contemporaneo impiego di Almqvist e Banda: "La vittoria contro la Fiorentina è coincisa con la prima volta che hanno giocato insieme dal primo minuto. Tra infortuni e Coppa d'Africa sono mancati, e sono state assenze importanti".