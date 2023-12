Lecce e Bologna pareggiano 1-1 al 100'

Un finale straordinario sorride al Lecce: Piccoli dal dischetto trova il pareggio al minuto 100, procurato da un fallo subito da Falcone, il portiere giallorosso che si era catapultato nell'area del Bologna per il convulso finale. E Lecce che riesce a riprendere per i capelli una gara che aveva preso la direzione rossoblu, grazie ad una magia su punizione di Lykogiannis. Thiago Motta e compagni si mordono le mani per la clamorosa occasione sprecata, che avrebbe potuto significare l'aggancio al Napoli in piena zona Champions.