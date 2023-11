Lecce-Milan, D'Aversa, "Rabbia in campo"

Dopo aver visto la gara del Milan contro l'Udinese, Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce, ha affermato: "Non dobbiamo avere dubbi: il Milan è la squadra vista in Champions. Affrontiamo una grandissima squadra guidata da un grandissimo allenatore. Per questo è necessario mettere in campo la rabbia per aver perso un risultato in pochi minuti domenica scorsa contro la Roma. Il fattore ambientale conta molto, e proprio l'ambiente in settimana ha spinto tanto il Milan portandolo a fare una prestazione ottima. Dalla nostra avremo lo stadio pieno e troveranno un ambiente che spingerà a nostro favore. Dobbiamo cercare una prestazione al 120% ed andare oltre le nostre possibilità" D'Aversa ha poi sottolineato l'importanza di non concedere nulla al Milan, soprattutto nei primi e negli ultimi due minuti: "Scendiamo sempre in campo per giocare a viso aperto - ha ammesso - ma il Milan è una squadra diversa, e dobbiamo mettere qualità per evitare le ripartenze" In chiave formazione, il tecnico giallorosso ha pronte le soluzioni per sostituire Almqvist, fermato da una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra: "Prepariamo la gara in base all'avversario. Strefezza è un giocatore importante, e Sansone può darci una mano perché ha fatto molti gol in carriera" Infine, D'Aversa ha smentito l'ipotesi che l'impegno di Champions tolga energie al Milan: "Sì, ma il Milan ha una struttura di rosa tale che riesce a gestire queste situazioni".