Lecce, Pongracic e Sansone in trattativa con il Cagliari

Dalle notizie provenienti dall'infermeria del Lecce non sono buone in vista del primo impegno del 2024 di sabato prossimo contro il Cagliari al Via del Mare. Il difensore croato Pongracic, da martedì scorso, sta svolgendo un lavoro differenziato a causa di una fastidiosa lombalgia, mentre l'esterno offensivo Sansone continua il lavoro differenziato, dopo la lesione di basso grado al soleo destro. Con le assenze di Banda, Rafia e Touba, tutti aggregati alle rispettive nazionali per disputare la Coppa d'Africa, e con Dermaku out (trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore), il tecnico giallorosso potrebbe ricorrere a Blin nell'inedito ruolo di centrale di difesa da affiancare a Baschirotto, unico centrale di ruolo al momento disponibile. L'allenamento di rifinitura di domani servirà a sciogliere i dubbi relativi alla presenza o meno, almeno in panchina, sia di Pongracic che di Sansone.