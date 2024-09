Leclerc deluso "gara in salita, aspettative abbassate"

"Senza dubbio è stata una qualifica deludente. Quando in Q3 sono uscito dal garage per il mio giro le gomme anteriori erano troppo fredde e così ho dovuto spingere più del solito nel giro di preparazione per cercare di metterle nella giusta temperatura ma non ci sono riuscito". Charles Leclerc è deluso del nono posto che lo farà partire dalle retrovie nel gp di Singapore. "È un peccato perché questa situazione mette decisamente in salita le cose in vista della gara e questo abbassa di molto le nostre aspettative" le parole del pilota Ferrari. "La gara è domani e, anche se sarà molto difficile - ha sottolineato Carlos Sainz, decimo alle spalle del compagno di squadra -, Singapore offre sempre opportunità lungo il percorso. Faremo di tutto per guadagnare qualche posizione e portare a casa dei buoni punti".