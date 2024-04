Leclerc "in gara siamo forti, io devo migliorarmi in qualifica"

"In gara siamo forti da inizio anno e il feeling è buono. Per questo sono molto contento ma non lo sono del quarto posto. Se lo fossi dovrei starmene a casa". Lo ha detto Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport al termine del Gp del Giappone. "Ieri la qualifica non è andata bene ed era successo anche in Australia - ha proseguito il pilota monegasco della Ferrari -. Il passo in gara c'è sicuramente, ma io da quando sono in Formula 1 ho sempre fatto bene in qualifica e invece nelle ultime due gare ho faticato a trovare la finestra giusta per le gomme". "Devo lavorare su questo aspetto perchè il giro che faccio magari è buono ma il grip non è quello che mi aspetto - ha spiegato -. Mi devo concentrare per migliorarmi e so che di solito se mi impegno in una cosa poi i risultati si vedono".