Leclerc "tanta fatica con le gomme hard, sorpresi da Norris"

"Puntavamo al podio in questa gara, ma non ci aspettavamo prestazioni così con le gomme dure, e nemmeno la sorpresa Norris. Anche Piastri poteva finire davanti a noi se non avesse avuto problemi". Così Charles Leclerc ha commentato a Sky Sport, il quarto e quinto posto delle Ferrari nel Gp della Cina. "Così abbiamo fatto fatica, il miglior risultato oggi era questo - ha proseguito il monegasco -. La McLaren aveva più passo di noi, mentre della Red Bull lo sapevamo. Eravamo andati abbastanza bene con la media, forse anche meglio di loro, ma con le hard eravamo mezzo secondo più lenti. Il passo oggi non c'era". "Gli aggiornamenti? Sono importanti, daranno la direzione per il resto dell'anno. Sono fiducioso perché il team ha fatto un gran lavoro finora, vediamo dove ci porteranno".