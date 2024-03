Lega B, astensione costruttiva sul piano strategico Figc

Al Consiglio federale, la Lega B "ha espresso una posizione di astensione costruttiva" nella votazione per l'approvazione del piano strategico della Federcalcio, "ritenuto nella sua versione definitiva ampiamente al di sotto delle sue iniziali ambizioni". Così una nota della Lega serie B in merito alla posizione tenuta in seno all'organismo federale. "Abbiamo sollevato criticità sui parametri diversi tra noi e la A in relazione alle società che vengono promosse e retrocedono - ha spiegato il presidente, Mauro Balata a margine del Consiglio -. È stato riconosciuto come queste problematiche possano impattare rispetto alle iscrizioni in B, vogliamo capire come opereranno in concreto i criteri e faremo le valutazioni con le nostre associate. Anche la A sa che esiste questo problema. Abbiamo manifestato disagio circa questo cambio di rotta quando i precedenti documenti avevano affermato un principio diverso rendendo tutto omogeneo tra le diverse leghe", sottolinea il n.1 di Lega B.