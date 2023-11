Lega Pro dona alla Toscana per l'alluvione.

La Lega Pro di calcio ha voluto esprimere la propria vicinanza alla popolazione delle zone colpite dai nubifragi che hanno colpito la Toscana donando, per volere del suo Consiglio Direttivo e di tutti i club, un assegno di 12.000 euro alla Regione Toscana. Proprio il presidente Eugenio Giani è stato in visita nella sede della Lega Pro dove ha incontrato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani. "Avendo la sua sede a Firenze la Serie C ha un radicato senso di appartenenza a questo territorio. Tutti i club, dopo l'alluvione, hanno sentito la forte necessità di fare questo gesto per partecipare al cordoglio delle famiglie delle vittime, contribuire alla ricostruzione ed aiutare chi ha subito gravi danni", ha sottolineato il presidente della Lega Pro Matteo Marani. "Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al presidente Matteo Marani e a tutta la Lega Pro per la generosa donazione di 12mila euro a favore della Toscana, colpita dagli eventi calamitosi. Questo gesto di solidarietà conferma il radicato senso di appartenenza che la sede della Lega Pro ha a Firenze. In momenti difficili come questi, l'unione e la collaborazione sono fondamentali, e questa dimostrazione di sostegno si unisce a quella di tanti per contribuire in modo significativo a alleviare le difficoltà della nostra comunità. Grazie ancora per essere un esempio di solidarietà", ha affermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.