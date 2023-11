Leverkusen vince 4-0 e vola al primato record

Il Bayer Leverkusen ha battuto 4-0 l'Union Berlino di Leonardo Bonucci e resta in vetta alla classifica. La squadra allenata da Xabi Alonso ha eguagliato il miglior inizio di stagione in Bundesliga della storia, quello del Bayern Monaco di Pep Guardiola nel 2015-16, conquistando in 11 partite ben 31 punti sui 33 possibili. Alle sue spalle il classifica c'è il Bayern Monaco con 29 punti. Il Bayer si è imposto sull'Union grazie ai gol di Alex Grimaldo, Odilon Kossounou, Jonathan Tah e Nathan Tella. Grimaldo, 28 anni, è stato convocato per la prima volta dalla Spagna questa settimana, grazie ai sei gol realizzati quest'anno in Bundesliga dopo il trasferimento dal Benfica in estate. Il Leverkusen ha vinto 16 partite e ne ha pareggiata una delle 17 gare disputate da inizio stagione in tutte le competizioni. L'Union Berlin, quarta lo scorso anno e nel girone del Napoli in Champions League, è attualmente ultimo in classifica con sei punti conquistati in undici partite.