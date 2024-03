Liga: il Real Madrid torna al successo in Liga, 4-0 al Celta

Il Real Madrid è tornato al successo in Liga dopo due pareggi consecutivi battendo 4-0 il pericolante Celta Vigo e mantenendo così sette punti di vantaggio in classifica sulla seconda, il Girona, e otto sul Barcellona. Nonostante l'assenza di Bellingham, squalificato, la squadra di Carlo Ancelotti ha potuto contare ancora una volta su Vinicius Junior per portare a casa i tre punti. Il brasiliano ha segnato al 21' del primo tempo ribadendo in rete il pallone respinto del portiere ospite su colpo di testa Ruediger, ma i madrileni hanno dovuto aspettare quasi un'ora prima di mettere in cassaforte il risultato e per giunta grazie a due autogol, uno del portiere Guaita - peraltro uno dei migliori tra i suoi - e un altro di Dominguez. Nel recupero è arrivato poi il 4-0 siglato dal 19enne Arda Guler, alla sua prima rete con la maglia merengue.