Lindsey Vonn torna in Coppa del Mondo di sci a Saint-Moritz dopo sei anni di ritiro

Lindsey Vonn ha confermato che farà il suo ritorno nella Coppa del Mondo di sci nella tappa di Saint-Moritz (Svizzera) del 21 e 22 dicembre, all'età di 40 anni e dopo quasi sei anni di ritiro. "È tornata", ha scritto su Instagram Redbull, sponsor della sciatrice, postando un video in cui si vede l'ex numero 1 del mondo dire con un sorriso: "Sembra che St. Moritz sia un bel posto in questo periodo dell'anno".

Vonn, 82 successi in coppa in carriera, ha accettato la sfida di tornare ai massimi livelli, quasi sei anni dopo il ritiro ai Mondiali di Are (Svezia) nel febbraio 2019. Vittima di numerosi infortuni nel corso della sua carriera, la Vonn è stata sottoposta in primavera ad un intervento chirurgico per sostituire parte del ginocchio destro con una protesi in titanio.

Prima di poter tornare nel circuito mondiale - grazie ai nuovi regolamenti che consentono alle ex glorie dello sci di rientrare in Coppa a condizioni vantaggiose - la statunitense ha dovuto prendere parte ad alcune gare di test e la scorsa settimana ha gareggiato in due superG a Copper Mountain (Usa) e si è classificata 19/a e 24/a, ogni volta a poco più di due secondi dalla vincitrice.

Prima di tornare alle gare in Svizzera, l'americano sta facendo da apripista questo fine settimana nelle prove della discesa prevista a Beaver Creek, insieme con un SuperG.