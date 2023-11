Linetty out per lesione, stop di 20 giorni a Torino Il Torino è costretto a fare i conti con un altro infortunio muscolare: Karol Linetty è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado. Il tecnico dovrà rinunciare al centrocampista per circa 20 giorni.