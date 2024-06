L'Italia di Velasco batte 3-0 la Cina, Giochi Parigi più vicini

L'Italia del volley femminile riprende la propria marcia in Nations League dopo la sconfitta con il Brasile, e lo fa nel migliore dei modi travolgendo a Macao la Cina per 3-0 (25-23; 25-19; 25-16). Miglior marcatrice azzurra Paola Egonu con 18 punti. Ora le ragazze del ct Julio Velasco sono al terzo posto in classifica con sei successi e 19 punti, alle spalle delle imbattute Polonia (24 punti) e Brasile (22 punti), e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight. Ma il netto successo di oggi permette all'Italia anche di guadagnare punti preziosi nel ranking Fivb e di avvicinare ancor di più l'ammissione all'Olimpiade di Parigi 2024: bisognerà aspettare solo la matematica certezza che dovrebbe arrivare a metà della prossima tappa di Nations League.