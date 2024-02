Liverani, oggi l'Inter era ingiocabile per noi

"Oggi l'Inter per noi è stata ingiocabile, sono in uno stato psico-fisico molto alto. Per noi non era giocabile, anche se abbiamo fatto di tutto per fargliela diventare più semplice. Ero convinto che avremmo avuto grandi difficoltà ma non sotto il punto di vista della fame e della cattiveria". Lo ha detto il tecnico della Salernitana, Fabio Liverani, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta a San Siro. "Non possiamo essere una vittima sacrificale. Oggi non conta tanto il modulo, questa squadra deve trovare fame e cattiveria, capire chi ha quel lumicino di volontà e ci crede ancora - ha proseguito Liverani -. Sta a me capire chi può dare di più. La formazione la farò in base agli allenamenti. Qualche campanello l'ho avuto anche in allenamento, dobbiamo lavorare di più sulla fiducia", ha concluso.