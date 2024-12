Liverpool allunga in Premier League: vittoria 3-1 sul Leicester

Il Liverpool è sempre più solo. Battendo per 3-1 il Leicester nel posticipo di oggi in Premier League, la squadra di Arne Slot ha portato a 7 punti il vantaggio sulla più diretta inseguitrice, il Chelsea di Enzo Maresca, che oggi ha perso il derby contro il Fulham.

Ad Anfield Ayew ha 'gelato' il pubblico segnando dopo appena sei minuti di gioco, ma il Liverpool ha incassato il colpo e reagito a dovere, pareggiando poco prima dell'intervallo con Cody Gakpo. Al 4' della ripresa Jones ha festeggiato la sua 100/a partita in Premier League segnando la seconda rete dei Reds, poi a 8' dalla fine il 19/o gol stagionale di 'Momo' Salah ha regalato al Liverpool l'11/a vittoria nelle ultime 13 partite in tutte le competizioni.

I Reds, che hanno giocato una partita in più rispetto al Chelsea, sono stati battuti solo una volta in 17 partite di campionato in questa stagione, e hanno vinto 22 delle loro 26 partite in tutte le competizioni: un periodo straordinario cominciato da quando Slot è arrivato dal Feyenoord alla fine della scorsa stagione per sostituire Jurgen Klopp.