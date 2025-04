Lorenzo Musetti trionfa su Berrettini nel derby al Masters 1000 di Montecarlo

"E' stata una partita molto stressante e non solo perche è sempre difficile giocare un derby, contro un amico, un compagno di squadra. E c'era anche tanta emozione, a giocare davanti alla mia famiglia e con tanti italiani sulle tribune, con un tifo che era 50 e 50". Così Lorenzo Musetti dopo la vittoria su Matteo Berrettini agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. "Mentalmente è stato un match impegnativo, anche perchè sapevo di non poter lasciare nulla a Matteo, che ti può recuperare in qualsiasi momento - ha proseguito il tennista toscano -. Ora voglio restare concentrato sulla prossima partita e speriamo di continuare così".

Musetti ai quarti di finale affronterà uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e il portoghese Nuno Borges, mentre Berrettini dopo la bella vittoria su Alex Zverev guarderà ai prossimi impegni, dovendo valutare anche il problema al piede destro che lo ha limitato nel finale del match, obbligandolo anche a chiedere un medical time out per farselo fasciare.