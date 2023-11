Lotito, Derby Lazio, al 100% la prestazione

Con un'apparente serenità, Claudio Lotito, presidente della Lazio, vive le partite, consapevole del suo tumulto interiore che sa controllare. Per i biancocelesti, il derby è un campionato nel campionato: un appuntamento importante, in cui la squadra deve trovare compattezza e forza per dare grandi soddisfazioni ai tifosi, che meritano un comportamento all'insegna del sacrificio, della determinazione e del risultato. Il presidente aggiunge che il risultato di questa partita condiziona l'andamento successivo, come dimostrato dai grandi risultati dell'anno scorso, che hanno creato un trasporto della tifoseria verso la squadra molto importante. Parlando del clima della stracittadina romana, Lotito sottolinea che si tratta di un evento particolarissimo, in cui si vive e si soffre. La fazione avversaria è più portata ad enfatizzare, ma se non raggiunge l'obiettivo si nasconde e sparisce. I laziali, invece, sembra preferiscano soffrire in silenzio. Il derby al quale il presidente è più legato? La finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013.