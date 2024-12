Luciano Darderi sconfitto al debutto nell'Atp 250 di Hong Kong

Esordio con sconfitta per Luciano Darderi sul cemento dell'Atp 250 di Hong Kong. Nel primo torneo della nuova stagione l'azzurro è stato superato per 6-3, 6-3, in appena 68 minuti di gioco, dal serbo Miomir Kecmanovic.

Darderi ha retto fino al break subito nel fatidico settimo gioco del primo set, poi ha provato a reagire nel primo game del secondo set arrivando alla palla break, ma non è riuscito a sfruttarla e nel quarto game, dopo aver salvato due palle break sull'1-1, è andato ancora sotto senza più riemergere.