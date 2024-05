Lunedì la cerimonia dei Premi Ussi Roma

Le eccellenze dello sport capitolino e laziale ai premi Ussi Roma. Si svolgera' lunedi' 27 maggio alle ore 12 al Circolo Canottieri Aniene, la cerimonia di consegna dei premi Ussi Roma 2024, il riconoscimento ad atleti, allenatori, giornalisti che si sono distinti nella stagione. Per gli atleti saranno premiati Elena Micheli (Pentathlon), Andrea de Marchi (Tennis), Arianna Belardelli (Ginnastica), Nicolae Craciun (Canoa), Nazionale con sindrome di down, Greta de Riso (Pesistica), Giulia Gabriele (Marcia), Alessandro Spugna (allenatore Roma Women campione di Italia), Daniele De Rossi e Ciro Immobile. Per i giornalisti riconoscimenti per Francesca Piantanida premio golf passione e competenza, Lorenzo Pes (premio Giovani), Emanuele Rizzi (premio desk), Valerio Piccioni (premio Giorgio Tosatti), Fabrizio Bocca (premio alla carriera), Francesca Benvenuti (premio Speciale). Saranno presenti il presidente del Coni Giovanni Malago', il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il presidente della federgolf Franco Chimenti, il membro onorario Cio Franco Carraro e il presidente del Circolo Aniene Massimo Fabbricini.