Maignan: Casini 'condanna netta e forte contro razzismo'

"La posizione della Lega di serie A è chiara e l'abbiamo espressa ed è di condanna netta e forte contro qualsiasi forma di razzismo o discriminazione". Così il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ai microfoni di Mediaset , commenta l'episodio dei buu razzisti al portiere del Milan, Mike Maignan, sabato a Udine. "Lo abbiamo anche ribadito nella Agenda per la sostenibilità 2030 - ha aggiunto - L'obiettivo della Lega di A, entro il 2030, è di cancellare dagli stadi ogni forma di razzismo. Tengo però a dire che il calcio non è isolato, è chiaro che è un fenomeno che va contrastato a tutti i livelli soprattutto grazie alle istituzioni anche nelle scuole e nella società. Non commettiamo l'errore, perché sottovaluteremmo il problema, che il razzismo riguarda soltanto gli stadi".