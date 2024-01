Maignan: Gravina 'occasione persa non dargli cittadinanza Udine'

"Mi dispiace, un'altra occasione persa dal paese per dare un segnale diverso. Sulle valutazioni di carattere politico nel merito di decisioni tra maggioranza e opposizione non entro". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando la notizia che Mike. Maignan non diventerà cittadino onorario di Udine. "Noi abbiamo subito espresso la nostra vicinanza e solidarietà a Mike - ha aggiunto - Le nostre norme sono le più severe a livello internazionale, mi dispiace per la città di Udine e per il Friuli. Se c'è una società cosmopolita quella è l'Udinese".