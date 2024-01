Maignan: Infantino 'razzismo abominevole e inaccettabile'

"Gli eventi accaduti sabato a Udine e a settembre a Sheffield sono totalmente ripugnanti e del tutto inaccettabili. I giocatori colpiti dagli eventi di sabato hanno il mio totale sostegno". Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha chiesto il divieto d'accesso allo stadio per i tifosi che lanciano insulti "abominevoli" dopo quanto accaduto a Udine con i buu razzisti a Maignan e in Inghilterra a settembre quando a Sheffield il portiere Wes Foderingham fu riempito di insulti di natura razzista. "Non c'è posto per il razzismo - ha scritto Infantino sui social - né per altre forme di discriminazione, nel calcio come nella società".