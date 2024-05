Malagò, abbiamo prospettive importanti alle Olimpiadi

"Le prospettive sono sicuramente importanti, va completata la griglia, abbiamo ancora qualche competizione in cui possiamo giocarci le ultime carte olimpiche". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alle speranze olimpiche dei team italiani, a margine della presentazione della maglia azzurra che indosserà la squadra dei ciclisti che rappresenteranno l'Italia a Parigi. Malagò ha espresso dispiacere per il lottatore Frank Chamizo che ieri ha visto sfumare il pass olimpico, ma ha ricordato che "il judo possiamo dire abbia compensato quanto venuto meno dalla lotta greco-romana". Inoltre è ancora da decidere il destino delle squadre di pallacanestro e pallavolo sia maschili che femminili, così come è ancora in corsa la squadra di tiro con l'arco femminile, mentre è qualificata quella maschile.