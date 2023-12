Malagò e Tamberi per portabandiera a Parigi '24, la sfida è aperta

Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha affermato durante la cerimonia dei Collari d'Oro tenutasi oggi alla Palestra Monumentale del Foro Italico, in merito al campione mondiale e olimpico di salto in alto Tamberi: "C'è una bella concorrenza per il portabandiera dell'Italia a Parigi 2024? Meglio avere questi problemi che non averli, ma non è questa la sede opportuna per parlarne". Tamberi ha poi aggiunto: "La mia vittoria mondiale nel 2023? Si è chiuso un cerchio, ma noi atleti guardiamo sempre oltre. L'obiettivo adesso è Parigi. Ringrazio in particolar modo il Presidente Malagò per tutto quello che fa per noi atleti. Sì, è vero che mi sono sottoposto a una dieta per 11 kg per gareggiare, ma quando c'è un sogno a spingerti è tutto più facile".