Malagò 'inno di Mameli colonna sonora del tennis mondiale'

"L'inno di Mameli è sempre di più la colonna sonora del tennis mondiale". Così comincia il messaggio di congratulazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla nazionale azzurra di Davis capace di bissare il successo dello scorso anno. "Apoteosi a Malaga: l'Italia vince per il secondo anno consecutivo, e per la terza volta nella storia, la Davis Cup - ha aggiunto -. L'ennesima perla di un 2024 sensazionale, un grande successo che arriva a pochi giorni dalla vittoria della Nazionale femminile: diventiamo la quinta Nazione di sempre a centrare l'accoppiata Coppa Davis e Billie Jean King Cup nello stesso anno". Malagò ha poi concluso: "Ovazione per i nostri campioni Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Andrea Vavassori capitati da Filippo Volandri, complimenti alla Federtennis e al Presidente Binaghi".