Malagò, "Pista Bob? Telenovela finirà il 30 gennaio" a Milano-Cortina

La telenovela della pista di slittino, bob e skeleton, terminerà il 30 gennaio. Per il Cio la questione è chiara e definita. Come cittadino italiano, dico che se si vuole convincere in modo diverso, è necessario un progetto chiaro e credibile, che deve essere approvato dalle federazioni internazionali. Lo ha affermato Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la conferenza stampa post Giunta. "Per il resto, le cose vanno molto bene, sono molto soddisfatto della Fondazione e del Cio per quanto riguarda ciò che è in fase di lavorazione. Avete visto i nuovi partner che sono entrati e presto ne arriveranno altri importanti come compagni di viaggio", ha concluso Malagò.