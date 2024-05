Malagò 'Se Coni è prestigioso grande merito va a Fisi'

"Se il Coni viene riconosciuto come uno dei più prestigiosi un grande merito lo dobbiamo alla Federazione Italiana Sport invernali". Sono queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante l'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il numero uno del Coni, poi, ha sottolineato come "alle recenti olimpiadi giovanili invernali abbiamo vinto il medagliere mondiale e ogni medaglia è stata conquistata da questa federazione. Inoltre lo sci alpinismo debutterà a Milano-Cortina come sport olimpico - prosegue -. Oggi celebriamo la storia di una federazione ultracentenaria. Una confederazione di federazioni, perché sono 15 le discipline che segue e controlla, per 11 discipline olimpiche e altre 4 non ancora olimpiche". Infine un accenno a una delle leggende degli sport invernali, come Alberto Tomba: "Tanti anni fa tutti gli atleti di tutti gli sport scelsero Tomba e Sara Simeoni come atleti del secolo; lui per lo sci rappresenta qualcosa di straordinario", conclude.