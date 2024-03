Manassero, 'per vincere serve superare difficoltà'

"Ritorno a festeggiare con molta più consapevolezza delle difficoltà che ci vogliono e che bisogna superare per arrivare a godersi questi momenti. Tutti i momenti vissuti in questi anni mi hanno fatto crescere tanto da ogni punto di vista. Questa è una vittoria non paragonabile a quella del 2013 in Inghilterra nel BMW PGA Championship, ma stupenda. Perché ora sono estremamente consapevole di tutto quello che ci vuole per alzare al cielo un trofeo sul massimo circuito europeo maschile". In un'intervista esclusiva all'ANSA, dopo la vittoria in Sudafrica nel Jonsson Workwear Open, Matteo Manassero racconta le emozioni e le soddisfazioni per un'impresa, sul DP World Tour, attesa 11 anni. "Impossibile - spiega - descriverle a parole, ma resteranno per sempre nella mia memoria. "Indipendentemente da quello che arriverà in futuro questa resterà sempre una pagina unica per me".