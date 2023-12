Manchester City in finale, 3-0 a Urawa nel Mondiale Club di Calcio. Il Manchester City si è qualificato per la finale del Mondiale per Club battendo 3-0 l'Urawa Red Diamonds. Autogol di Hoibraten e reti di Kovacic e Bernardo Silva. Venerdì affronterà il Fluminense, vincitore dell'Al Ahly.