Mancini "la maxi buonuscita all'Arabia? Tutte bugie"

"Sono dispiaciuto. In questi mesi abbiamo fatto un buon lavoro. A volte però i risultati non vengono e c'era del malcontento da ambo le parti" ma sulla buonuscita milionaria "sono tutte bugie". L'ex ct dell'Italia, Roberto Mancini, commenta così la fine della sua esperienza sulla panchina dell'Arabia Saudita ai microfoni di Valerio Staffelli che gli consegna un 'Tapiro d'oro'. "Un ritorno sulla panchina azzurra? Nella vita non si sa mai. È pur sempre il team più importante in Italia. Abbiamo fatto bellissime cose, oltre al record di 37 partite senza sconfitte, conclude Mancini prima di dirsi "felicissimo" che Gianmarco Tamberi abbia preso il suo posto come testimonial della Regione Marche: "E' un grande atleta".