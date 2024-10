'manita' al Siviglia, il Barcellona torna primo da solo

Supportato ancora una volta dal suo attaccante Robert Lewandowski, il Barcellona ha travolto il Siviglia in casa (5-1) nella 10/a giornata della Liga, prima di affrontare Bayern Monaco in Champions League e Real Madrid in campionato, la prossima settimana. Il nazionale polacco, autore dell'undicesimo e dodicesimo gol stagionale in campionato ha trascinato il club catalano (primo da solo con 27 punti) alla nona vittoria in dieci giorni, permettendogli di riprendersi la posizione davanti al rivale madrileno in testa alla classifica (+3), a sei giorni dal Clasico. Il primo gol della serata è arrivato dal destro del centrocampista spagnolo Pedri, che ha permesso ai blaugrana di andare in vantaggio con uno splendido tiro da fuori area, su assist di Lamine Yamal. Entrato in campo pochi minuti prima, il giovane Pablo Torre, 21 anni, ha segnato una doppietta nel finale di gara. Il belga Stanis Idumbo ha salvato l'onore dei sivigliani. Terzo é l'Atletico Madrid. In svantaggio 1-0 dopo un'ora di gioco, ieri ha finito per battere il Leganés (3-1) con la rete del francese Antoine Griezmann e la doppietta del norvegese Alexander Sorloth. I Colchoneros si apprestano a ricevere il Lille in Champions.