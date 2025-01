Marcell Jacobs ai Millrose Games di New York: sfida nei 60 metri indoor

Si aggiunge un'altra gara nell'agenda invernale di Marcell Jacobs. Il campione europeo dei 100 sarà tra le star dei 'Millrose Games' di New York nei 60 metri indoor, in programma nella serata italiana di sabato 8 febbraio: start alle ore 22.22 (diretta su Sky Sport). Il meeting di New York è una delle tappe Gold del 'World Indoor Tour'.

Per l'azzurro delle Fiamme Oro, due ori olimpici a Tokyo e oro mondiale indoor a Belgrado, si tratterà della seconda uscita dell'anno, dopo l'esordio previsto a Boston per il 2 febbraio. A New York Jacobs sarà chiamato ad un'altra sfida di altissimo livello: annunciati anche lo statunitense Trayvon Bromell, il britannico Zharnel Hughes, il giapponese Abdul Sani Brown.

Intanto, in un'intervista al podcast 'Citius Mag', lo sprinter allenato in Florida da coach Rana Reider ha confermato l'intenzione di partecipare agli Euroindoor di Apeldoorn, in Olanda, in calendario tra il 6 e il 9 marzo: "I miei obiettivi immediati per il 2025 includono una buona prestazione agli Europei indoor e la costruzione di solide basi per la stagione all'aperto - le parole di Jacobs -. La costanza e il miglioramento in ogni gara sono le mie priorità e il mio obiettivo è raggiungere il massimo nei momenti giusti, proprio come ho fatto nel 2024".

Il pensiero va anche ai Mondiali all'aperto di Tokyo, a settembre: "tornare a Tokyo sarà speciale, conservo così tanti bei ricordi. Spero di portare la stessa energia e sicurezza ai Mondiali".