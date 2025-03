Marcell Jacobs salta il debutto stagionale a Miami per un infortunio

Niente debutto stagionale all'aperto per Marcell Jacobs. Un leggero infortunio ha costretto lo sprinter azzurro a cambiare i piani. "Ero pronto e carico per correre a Miami: 4ž100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville e poi i 200 - scrive Jacobs in una storia sul suo profilo Instagram - Un primo assaggio d'outdoor, non vedevo l'ora! E invece… Guardate cos'è successo. Fermato da un piccolo stop che mi tiene lontano dai blocchi. Nulla di grave, ma niente gara e dritto agli accertamenti".

Jacobs ha postato su Instagram il video di una partenza in curva durante un allenamento: dopo l'accelerazione in uscita dal blocco di partenza, l'azzurro ha iniziato a zoppicare per un fastidio alla gamba sinistra che non gli consentirà di gareggiare questa sera a Miami.