Marco Baroni: "La Lazio pronta per il Bodø/Glimt nei quarti di Europa League"

"Non dobbiamo temere le partite importanti, si lavora per questo. Più si alza il livello e più devi farti trovare pronto, con quella concentrazione che serve per raggiungere gli obiettivi importanti. In queste partite conta avere un solo nome, Lazio, senza pensare ai singoli. Di fronte avremo un'ottima squadra, occorrerà una partita di spessore mentale importante e le condizioni climatiche non devono essere un alibi. Sono convinto che la squadra non sbaglierà approccio, è una partita troppo importante". Così Marco Baroni, tecnico della Lazio, alla vigilia dei quarti di finale di Europa League contro il Bodø/Glimt.

Quanto al derby Baroni risponde di essere "troppo concentrato sul presente, sappiamo che affrontiamo una squadra complicata, che ha qualità tecniche. Hanno messo in difficoltà squadre importanti, occorrerà una squadra coesa, compatta, determinata, con grandissima concentrazione. Ho sempre pensato una partita alla volta. Non possiamo andare oltre a domani".

Infine una battuta su Castellanos, reduce da un infortunio: "Valuterò con lui, io lo vorrei portare a tempo pieno per la partita di ritorno. Penso di valutare un part time, non di farlo giocare tutta la partita. Lui sta bene, voglio dargli lo spazio che serve per trovare i 90 minuti. Chi giocherà in porta tra Provedel e Mandas? Non avevo bisogno della partita di Bergamo per sapere che ho due portieri che stanno bene e farò la valutazione solo su questa gara".