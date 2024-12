Marco Odermatt trionfa nel gigante di Val d'Isere, quarta vittoria consecutiva

Marco Odermatt ha vinto lo slalom gigante di Cdm di Val d'Isere. Per lo svizzero è la 39/a vittoria in carriera e la quarta consecutiva su queste nevi francesi. Il tutto dopo essere clamorosamente uscito nelle prime due gare stagionali.

Con lui sul podio - in una gara molto difficile, tutta sul ripido muro della Face de Bellevarde, complicata da una nevicata quasi continua con problemi di visibilità e da un fondo a tratti duro e a tratti più morbido e fragile - gli austriaci Patrick Feuerstein e Stefan Brennsteiner.

Per l'Italia il migliore - in una gara di certo non esaltante per molti azzurri, con il giovane Alex Vinatzer fuori già nella prima manche - è stato ancora una volta il veterano trentino Luca De Aliprandini che nella discesa decisiva ha recuperato ben 11 posizioni chiudendo sesto, miglior risultato stagionale in un crescendo continuo di rendimento. L'azzurro più capace, determinato e costante è sempre lui che punta a tornare su podio fra otto giorni nel gigante sulla Gran Risa in Alta Badia.

Poi in classifica ci sono solo gli altri azzurri Giovanni Borsotti 13/o e Hannes Zingerle 24/o in 2.13.42. Fuori è finito invece, dopo una prima manche al di sotto delle aspettative, l'atteso brasiliano ex norvegese Lucas Pinheiro Braathen che ha così perso il primato in questa disciplina che vede ora al comando il norvegese Henrik Kristoffersen, oggi 5/o, con 178 punti.

Domani nella località francese va in scena uno slalom speciale, dominato sinora in questa stagione dal campione transalpino Clement Noel, però in dubbio dopo la rovinosa caduta di oggi.