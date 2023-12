Martin, nel 2024 campione del mondo di MotoGP

Vedendomi campione nel 2024, so che molte cose devono andare a posto. Sarà un anno interessante, il livello sta aumentando sempre di più. Dobbiamo lavorare duro e migliorare ogni giorno. Jorge Martin, ospite di un programma televisivo su Antena 3, non ha nascosto le sue ambizioni per il campionato del prossimo anno, dopo aver concluso al secondo posto dietro a Francesco Bagnaia nel 2023 "Non ho perso il campionato nell'ultima gara (a Valencia, ndr). Sono successe molte cose quest'anno. È stato un percorso molto lungo. Sono stato lontano e poi sono arrivato vicino - ha detto ancora il pilota del team Pramac Ducati - Alla fine è stato difficile vincere perché sono arrivato a Valencia svantaggiato, ma a inizio stagione il mio obiettivo era la Top 3 e dunque sono contento dell'anno che ho vissuto" La caduta in Indonesia, quando era in testa alla gara con 3" di vantaggio, gli è costata il titolo: "Se avessi vinto lì quasi sicuramente avrei vinto il Mondiale MotoGP. Sentirmi così superiore, volerli umiliare per così dire, è stato ciò che mi ha fatto fallire. Ho imparato per il futuro. Puoi vincere per due decimi o per un secondo, i punti sono gli stessi".