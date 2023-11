Martin vince Gara MotoGP in Qatar, 5/o Bagnaia Jorge Martin (Ducati Pramac) ha vinto la gara sprint del Gp del Qatar, seguito da Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Marini (Ducati VR46). Bagnaia (leader della classifica) è quinto, Marquez quarto, Vinales sesto (primo non in sella ad una Ducati).