Masters Madrid: Cobolli batte Tabilo e va al secondo turno

Flavio Cobolli ha superato il primo turno al Madrid Open, il secondo Masters 1000 sulla terra battuta in calendario. Il romano n.64 al mondo ha sconfitto in rimonta il cileno Alejandro Tabilo (n.38), col punteggio di 7-5, 6-4, 6-4. Al secondo turno, affronterà un altro cileno Nicolas Jarry. Gli altri azzurri in campo oggi sono Matteo Arnaldi, contro l'australiano Christopher O'Connell, e Lorenzo Sonego, che affronta il francese Richard Gasquet.